İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4832
  • EURO
    36,4293
  • ALTIN
    2959.18
  • BIST100
    9367.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Özbekistan'da Abdulla Aripov başkanlığında yeni hükümet kuruldu
Dünya

Özbekistan'da Abdulla Aripov başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Abdulla Aripov Başbakanlığında kurulan yeni hükümet üyelerini onayladı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
Özbekistan'da Abdulla Aripov başkanlığında yeni hükümet kuruldu
ABONE OL

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülke parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisince görüşülmesinin ardından takdim edilen yeni hükümet üyelerinin onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Abdulla Aripov'un yeniden başbakan olarak yer aldığı hükümette, 4 başbakan yardımcısı ve 20 bakan bulunuyor.

BU HAFTA BAŞINDA HÜKÜMET İSTİFA ETMİŞTİ

Özbekistan'da 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından yeni kabine oluşturulması amacıyla bu hafta başında hükümet istifa etmişti.

Yasama Meclisi'nin dün düzenlenen toplantısında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, siyasi partilerle yaptığı istişarelerin ardından Aripov'un yeniden başbakan olmasını önerirken, milletvekilleri de yapılan gizli oylama ile Aripov'un yeniden başbakan olmasını oy birliği ile desteklemişti.

Hükümette daha önce çeşitli görevlerde bulunan Aripov, 2016 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerin ardından başbakan olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.