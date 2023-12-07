Özbekistan'da af ilan edildi: 334 mahkum yararlanacak

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke anayasasının kabul edilmesinin 31. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 334 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 249'u şartlı olmak üzere 283 mahkum tahliye edilecek, 51 hükümlünün ise cezaları hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumların arasında 88 yasa dışı örgüt mensubu, 60 yaş üstü 15 kişi, 23 kadın ve 18 yabancı uyruklu bulunuyor.

Affedilerek tahliye edilecek mahkumların, topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.