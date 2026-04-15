  • Özbekistan'da akıllara durgunluk veren olay! Dağlık bölgede unutulan çocuk saatler sonra bulundu
Özbekistan'da bir ailenin tatil için gittiği dağlık bölgede unuttuğu 4 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ekipleri tarafından 6,5 saat sonra sağ olarak bulundu.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 22:48 - Güncelleme:
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e bölgesine bağlı Ahangaran ilçesinde yerel saatle 17.00 sıralarında kar görmek için dağın zirvesine çıkan aile, zirveden indikten yaklaşık 40 dakika sonra 4 yaşındaki çocuklarını zirvede unuttuklarını fark etti.

Aile, Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 6,5 saat süren çalışması sonucunda çocuğu kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gece saatlerinde sağ olarak buldu.

Çocuğun bulunduğu sırada dizlerine kadar kara battığı ve şok durumunda olduğu bildirildi. Dağdan indirilerek ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

