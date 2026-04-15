Özbekistan'da akıllara durgunluk veren olay! Dağlık bölgede unutulan çocuk saatler sonra bulundu

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e bölgesine bağlı Ahangaran ilçesinde yerel saatle 17.00 sıralarında kar görmek için dağın zirvesine çıkan aile, zirveden indikten yaklaşık 40 dakika sonra 4 yaşındaki çocuklarını zirvede unuttuklarını fark etti.

Aile, Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 6,5 saat süren çalışması sonucunda çocuğu kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gece saatlerinde sağ olarak buldu.

Çocuğun bulunduğu sırada dizlerine kadar kara battığı ve şok durumunda olduğu bildirildi. Dağdan indirilerek ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.