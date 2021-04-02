Özbekistan'da inşa edilecek ilk rüzgar santralinin temeli atıldı

AA 02 Nisan 2021 Cuma 14:44 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 14:45

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nevai bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Masdar şirketi tarafından inşa edilecek 1500 megavat kapasiteli rüzgar santralinin temeli atıldı.

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail bin Mohammed al-Mazrouei ile Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cebir'in de video konferans yöntemiyle katıldığı törende konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umrzakov, bu projeyi sektöründe ilk olmasından dolayı önemsediklerini söyledi.

Masdar şirketi İcra Kurulu Başkanı Mohamed Jameel Al Ramahi de bu projenin aynı zamanda Özbekistan'ın temiz enerji hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını kaydederek, "Rüzgar enerjisi sektörünün liderlerinden olan Masdar şirketi, Özbekistan'ın düşük karbonlu enerjiye geçiş stratejisini desteklemekten ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için hükümetle iş birliğini güçlendirmekten gurur duyuyor." dedi.

Rüzgar santralinin 2024'te tamamlanması öngörülüyor.

Geçen yıl Masdar ile Özbekistan hükümeti arasında 500 megavat kapasiteli rüzgar santralinin inşaatına ilişkin 600 milyon dolarlık anlaşma imzalanmış, daha sonra kapasitesi 1500 megavata çıkarılan proje için 1,6 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanmıştı.

Özbekistan hükümeti, 2030'a kadar gerçekleştireceği projelerle toplam elektrik üretimindeki güneş ve rüzgar santrallerinin payını yüzde 26'ya çıkarmayı hedefliyor.