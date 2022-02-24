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Dünya

Özbekistan'da maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Özbekistan'da son dönemde Kovid-19 vakalarının giderek azalması nedeniyle maske takma zorunluluğu kaldırılıyor.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:40
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Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu, ülkede son dönemde Kovid-19 vakalarının giderek azalması nedeniyle 1 Mart'tan itibaren açık hava ve kamusal alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını kararlaştırdı. Komisyonun kararına göre, ülkedeki hastane, poliklinik ve diğer tıbbi tesislerin sağlık çalışanlarının maske takma zorunluluğu devam edecek. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde, marketlerde, camilerde, sinemalarda, devlet ve sivil toplum kuruluşlarında, eğitim kurumlarında ve sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu diğer kalabalık yerlerde maske takılması tavsiye niteliğinde olacak. Ülkede Mart 2020'den itibaren kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken bu uygulamayı ihlal edenlere para cezası da uygulanıyordu. 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inden fazlasının Kovid-19'a karşı aşılandığı Özbekistan'da son 24 saatte 140 vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 235 bin 880'a, 746 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısı 231 bin 32'ye çıktı. Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1626 oldu.

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