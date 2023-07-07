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Dünya

Özbekistan'da oy kullanma süreci sona erdi

Özbekistan'da 9 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı erken seçimi için 'erken oy kullanma' süreci tamamlandı.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 09:04 - Güncelleme:
Özbekistan'da oy kullanma süreci sona erdi
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Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu, pazar günü yapılacak seçim için 28 Haziran'da başlayan "erken oy kullanma" sürecinin dün akşam sona erdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, erken oy kullanma sürecinde 100 bini yurt dışında olmak üzere 400 binden fazla seçmen oy kullandı.

Ülkedeki seçim yasasına göre, seçim gününde, kayıtlı oldukları bölgede bulunamayacak seçmenler, seçim merkezlerine sunacakları gerekçeli dilekçelerle "erken oy kullanma" imkanından yararlanabiliyor.

Cumhurbaşkanı seçimleri için ülke genelinde 10 bin 760 seçim sandığının kurulduğu Özbekistan'da, toplam 20 milyon kayıtlı seçmen bulunurken, yurt dışındaki Özbekistan vatandaşları da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 ülkede kurulan 55 sandıkta oylarını kullanabilecek.

30 Nisan'da yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından ülkede cumhurbaşkanı erken seçimlerinin yapılması kararlaştırılmıştı.

Seçimlerde Özbekistan Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Halk Demokrat Partisi adayı Uluğbek İnayatov, Özbekistan Ekoloji Partisinden Abduşukur Hamzayev ve Adalet Sosyal Demokrat Partisinden Roba Mahmudova yarışıyor.

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