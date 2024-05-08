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Dünya

Özbekistan'da serbest ekonomik bölge kurulacak

Özbekistan'da Macaristan ve Avrupa şirketleri için özel serbest ekonomik bölge oluşturulacak.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Özbekistan'da serbest ekonomik bölge kurulacak
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu kabul etti.

Görüşmede, Mirziyoyev ve Szijjarto, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi üzerinde dururken taraflar sanayi, ilaç sanayisi, eğitim, tarım, balıkçılık, lojistik ve diğer alanlardaki işbirliğini daha da geliştirmeyi detaylı şekilde ele aldı.

Macaristan ve Avrupa menşeli şirketlerin yatırım projeleri için Taşkent yakınlarında özel serbest ekonomik bölgenin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine dikkatin çekildiği görüşmede Özbekistan ile Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nın da aralarında bulunduğu uluslararası ve bölgesel kuruluşlar kapsamındaki işbirliği meselelerini de gözden geçirdi.

- ÖZBEKİSTAN VE MACARİSTAN'IN DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Szijjarto, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi üzerinde durdu.

Görüşmenin ardından Saidov ve Szijjarto, Özbekistan ve Macaristan'ın dışişleri bakanlıkları arasında 2024-2026'ya yönelik işbirliği programı ile iki ülke hükümetleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi alanında işbirliğine ilişkin memorandumu imzaladı.

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