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Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı'na rekor katılım

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Özbekistan'da düzenlediği Türkçe Yeterlik Sınavı'na (TYS) 1429 Özbek öğrenci katıldı.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 11:48 - Güncelleme:
Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı'na rekor katılım
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YEE'nin 32 ülke ve 35 merkezde eş zamanlı gerçekleştirdiği, toplam 2 bin 138 adayın iştirak ettiği TYS, Özbekistan'da başkent Taşkent'teki Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde yapıldı.

Türkçenin yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin bilmesi gereken yabancı dillerden biri kabul edildiği Özbekistan'da TYS, yoğun ilgi görürken sınava girmek için gelen adaylar, üniversite binasının önünde kalabalık oluşturdu.

Özbek öğrenci Rustam İslamov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almak isteyenlerden yabancı dil sertifikasının talep edildiğini kaydederek Türkçenin de ülkedeki üniversitelerde yüksek lisans için yabancı dil olarak kabul edilmesinden dolayı TYS'ye girmek istediğini söyledi.

İslamov, dil kursuna giderek 6 ay gibi kısa sürede Türkçe öğrendiğini ifade ederek dil öğrenmesinde ayrıca Türk dizilerinin de etkili olduğunu sözlerine ekledi.

- "TÜRKÇE YETERLİK SINAVI'NA ÖZBEKİSTAN'DAN REKOR BAŞVURU VAR"

Sınav için Taşkent'te bulunan YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Özbekistan'da Türkçe öğrenmeye büyük bir talep olduğunu gördüklerini belirterek "Kültürel ve eğitim diplomasisi eksenlerinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin uluslararası düzlemde cazibe odağı olması, bizim için kıvanç kaynağı. YEE'nin 32 ülke ve 35 merkezde eş zamanlı gerçekleştirdiği ve toplam 2 bin 138 adayın katıldığı Türkçe Yeterlik Sınavı'na Özbekistan'dan 1429 aday iştirak ediyor. Dünya çapında ilgi gören sınavımıza rekor başvurunun Özbekistan'dan yapılması, bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

Yalçın, "Türkçenin bayrak ismi Yunus Emre'nin felsefesi doğrultusunda Cumhuriyet'imizin 100. yaşında dünyanın dört bir yanında güçlü bir şekilde Türkiye'nin kültür iklimini yaşatmaya yönelik projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

TYS'de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor, Türkçe Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" veriliyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesi, Özbekistan makamlarınca tanınan tek Türkçe dil yeterliğinin belgelendirildiği sertifika özelliğini taşıyor ve bir yabancı dil sertifikası olarak öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yapmalarının önünü açıyor.

  • YEE Türkçe sınavı
  • Özbek öğrenci sayısı
  • Türkçe yeterlik sınavı

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