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Dünya

Özbekistan'dan Kırgızistan'a 3,5 milyon dolarlık okul

Özbekistan, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Margun köyünde, 9 ayda 3,5 milyon dolara 330 öğrenci kapasiteli okul inşa ettirdi.

AA1 Nisan 2022 Cuma 16:25 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 16:25
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Okulun açılışı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ile ülkenin Oş şehrine çalışma ziyaretinde bulunan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov tarafından çevrim içi gerçekleştirildi.

Caparov, burada yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki ikili iş birliğinin gelişmesi, uzun yıllara dayanan kardeşlik, dostluk ve iyi komşuluk bağlarımızın bir sonucudur. Batken bölgesi, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ile sınır komşusudur ve karşılıklı iş birliğinin genişletilmesi ve artırılmasından yanayız." dedi.

"Bugünkü olay, kardeşlik bağlarımızın sadece güçlendiğinin ve geliştiğinin kanıtıdır." diyen Caparov, Özbekistan'a eğitim kurumunun inşasına katkıları için teşekkür etti.

Özbekistan Başbakanı Aripov da bu tür olaylarla iki kardeş halk arasındaki dostluğun güçlendiğini vurgulayarak Kırgızistan'a barış ve refah diledi.

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