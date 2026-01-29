İSTANBUL 16°C / 12°C
29 Ocak 2026 Perşembe
Özbekistan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu... Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Dünyanın yeni jeopolitik gücü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 'Kardeş Türk halkından bizi hiçbir mesafe ayıramaz' diyen Mirziyoyev, 'Türkiye Yüzyılı stratejik programı başarılı bir şekilde ilerliyor. Ülkeniz dünyanın yeni jeopolitik güç haline geliyor.' açıklamasında bulundu.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin sadece Müslüman dünyasında değil, belki küresel ölçekte de her alanda giderek daha fazla etki kazandığını ve değerli başarılar elde ettiğini vurgulayan Mirziyoyev, "Türkiye Yüzyılı" stratejik programının düzenli bir şekilde uygulandığını söyledi.

Mirziyoyev, Ankara'nın sesinin uluslararası arenada daha gür şekilde yankılandığını belirterek, "Ülkeniz kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor." ifadesini kullandı.

Bu durumun Özbekistan'ı sevindirdiğini dile getiren Mirziyoyev, bu başarılar dolayısıyla Özbek halkı ve kendisi adına Türkiye'yi tebrik etti.

