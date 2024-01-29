Özbekistan'ın nüfusu 37 milyona yaklaştı

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, 1 Ocak 2023'te 36 milyon 24 bin 946 olan ülke nüfusu, geçen sene yüzde 2,2 oranında artarak 1 Ocak 2024 itibarıyla 36 milyon 799 bin 800'e ulaştı.

Buna göre, ülke nüfusunun 18 milyon 768 bin 500'ü şehirlerde, 18 milyon 31 bin 300'ü ise kırsal kesimde yaşarken, nüfusun 18 milyon 525 binini erkekler ve 18 milyon 274 bin 800'ünü ise kadınlar oluşturdu.

1 Ocak 2023'te 20 milyon 505 bin 600 olan ülkedeki çalışabilir ahali sayısı, geçen yıl 205 bin 300 kişi artarak, 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 milyon 710 bin 900 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen sene ülke genelinde 2022 yılına göre 1,8 kişi artarak 82 kişiye yükseldi.

2023'te ülkedeki doğum oranı bir önceki seneye kıyasla 3,2 oranında artış gösterdi.

Ülkede geçen yıl 172 bin kişi vefat ederken, bu rakam 2022'ye kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Özbekistan'a geçen yıl 2 bin 955 kişi göç ederken, bu dönemde 17 bin 336 Özbek vatandaşı ise ülkeden ayrıldı.