Avustralya’da yayın yapan ABC televizyon kanalının haberine göre, 45 yaşındaki Veronica Hilda Theriault, 2017 yılının Ağustos ayında, Başbakanlık Bilişim Kurulu Başkanı görevi için başvuruda bulundu. Ancak gönderdiği özgeçmişinde yanlış eğitim bilgileri ve iş tecrübelerine de yer veren Theriault, 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özgeçmişinde yer alan bilgilerin doğrulanması için yazdığı referanslarda kendi gerçek bilgilerini veren Theriault, yaptığı açıklamada, paylaştığı bilgilerin, daha önce onunla çalışmış olan Best isimli bir kadına ait olduğunu aktardı.

İşe kabul edilen Theriault, yaklaşık 1 ay çalıştıktan sonra bilgilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Avustralyalı kadın çalıştığı bir aylık sürenin karşılığı olarak 22 bin 500 ABD doları tutarında bir maaş aldı.

Dolandırıcılık, sahtekârlık ve kamu görevini kötüye kullanmakla suçlanan Theriault, suçunu itiraf etti.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre Geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirilen duruşmada Avustralyalı kadın 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Theriault’un bir yıldan önce serbest bırakılmaması şartı koşuldu.