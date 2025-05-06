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Dünya

Özgür Özel'i hedefe koydular! CHP'nin ''Saraçhane'' başarısızlığı Batı'yı hayal kırıklığına uğrattı

İBB'deki yolsuzluğu örtbas etmek için vatandaşları 'Saraçhane'ye çağırarak skandal provokasyonlara imza atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Batı'dan zehir zemberek tepki geldi. Uluslararası basında yer alan bir haberde, Özel'in başlattığı Saraçhane' olaylarını iyi yönetemediği ve parti içerisinde liderlik vasfının zayıf olduğu vurgulandı.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 11:52 - Güncelleme:
Özgür Özel'i hedefe koydular! CHP'nin ''Saraçhane'' başarısızlığı Batı'yı hayal kırıklığına uğrattı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma sonrası İBB'deki rüşvet ağını örtbas etmek için harekete geçti.

Kendi siyasi ikballerini Türkiye'nin önünde tutan zihniyet Saraçhane provokasyonunu başlattı.

Özgür Özel, Saraçhane'den umduğunu bulamayınca boykot çağrısı ile Türk ekonomisini hedef aldı.

Siyasi hedeflerini ülkesinin önüne koyan zihniyete ise ilk cevabı vatandaş verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN KARŞISINDA ETKİSİZ KALDI

Dış basında yer alan bir haberde İBB'deki yolsuzluk süreci ve Özgür Özel'in siyasi adımlarının değerlendirildiği bir haber yayımlandı.

Yapılan haberde, muhalefetin Başkan Erdoğan karşısında etkisiz kaldığı belirtilirken Özgür Özel'in parti içi sorumluluklarını yerine getiremediği bildirildi.

Analizde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürecinde etkisiz bir siyaset izlediği ifade edilirken parti içi eleştirilerin odağı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E BATI'DAN ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Batı medyasında kapı kapı dolaşıp destek beklediğini sürekli dile getirdi.

Ancak Batı'dan beklediği desteği bulamayan Özgür Özel yine çok sevdiği Batı'nın eleştirilerine maruz kalmış oldu.

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