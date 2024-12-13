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Dünya

Özgürleşen Suriye'de ilk cuma namazı... Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. On binlerce kişinin bir araya geldiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı da açıldı.

13 Aralık 2024 Cuma 12:43 - Güncelleme:
Özgürleşen Suriye'de ilk cuma namazı... Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'ndeki ilk cuma namazında saf tutuldu.

Şam'da binlerce kişi, 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Emevi Camisi'nde ilk cuma namazını kılmanın heyecanını yaşadı.

Ülkenin dört bir yanından başkente gelen vatandaşlar kutlamaların da merkezi haline gelen tarihi camiye akın etti. Cemaat cuma namazında birlikte saf tuttu ve dua etti.

Başkentin merkezinde yer alan ve "Şam Ulu Cami" adıyla da bilinen Emevi Camisi, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor.

EMEVİ CAMİİ'NDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Emevi Camii'nde gelişmeleri aktaran TRT Haber Muhabiri, "Emevi Camii tarihi anlara şahitlik ettik. Özgür Suriye'de binlerce kişi cuma namazını kıldı. Emevi Camii'nde Türk bayrağı kaldırılıyor." dedi.

"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Emevi Camii'nde TRT mikrofonuna konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. 4 yıl Türkiye'de kaldım, bugün buraya geldim. Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah onu korusun." şeklinde konuştu.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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