İsrail'in tüm müdahalelerine rağmen yeni bir insani yardım filosu olan Özgürlük Koalisyonu Filosu, Gazze Şeridi'ne doğru ilerliyor.

Bir filo daha İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Şeridi'ne doğru yola çıktı.

İtalya'nın Otranto kentinden 30 Eylül'de yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu, 11 gemiyle Yunanistan'a bağlı Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

11 GEMİYLE YOLA ÇIKTILAR

Küresel Sumud Filosu'nun ardından İsrail'in Gazze'deki yasa dışı ablukasını kırmaya yönelik yeni bir sivil girişimi temsil eden filo, mayıs ayında Malta açıklarında saldırıya uğradıktan sonra onarılan Vicdan (Conscience) gemisi, "Özgürlük Filosu Koalisyonu " ve "Gazze'ye Binlerce Madleen" girişimleri dahilindeki gemilerden oluşuyor.

Onarımının ardından göreve çıkan "Özgürlük Filosu Koalisyonu" ve "Gazze İçin Binlerce Madleen" dahilindeki on tekneyle birlikte Gazze'ye ilerleyen Vicdan gemisi, Gazze'ye yabancı basın mensuplarının girişine izin vermeyerek medya karartması uygulayan İsrail'in medya ablukasını kırmayı da amaçlıyor.

25 ÜLKEDEN 146 KİŞİ KATILDI

2 Mayıs'ta organizatörlerin İsrail'i sorumlu tuttuğu bir insansız hava aracı saldırısına uğrayan Vicdan gemisinde 25 ülkeden onlarca uluslararası gazeteci ve sağlık çalışanı bulunuyor.

Bu gemideki aktivistler, kuşatma altındaki Gazze'de bulunan sağlık ve medya çalışanı arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyor.

Filonun pazar günü Gazze açıklarına ulaşması hedefleniyor.