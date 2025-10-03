İSTANBUL 25°C / 16°C
Dünya

Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Ablukayı kırıp yardım ulaştıracaklar

Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki Filistinlilere yardım götürmek üzere bir filo daha yola çıktı. İsrail'in Küresel Sumud Filos'na yönelik tüm engellerine rağmen İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu, Girit açıklarından Gazze'ye seyrine devam ediyor. Filonun pazar günü Gazze açıklarına ulaşması hedefleniyor.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Ablukayı kırıp yardım ulaştıracaklar
İsrail'in tüm müdahalelerine rağmen yeni bir insani yardım filosu olan Özgürlük Koalisyonu Filosu, Gazze Şeridi'ne doğru ilerliyor.

Bir filo daha İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Şeridi'ne doğru yola çıktı.

İtalya'nın Otranto kentinden 30 Eylül'de yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu, 11 gemiyle Yunanistan'a bağlı Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

11 GEMİYLE YOLA ÇIKTILAR

Küresel Sumud Filosu'nun ardından İsrail'in Gazze'deki yasa dışı ablukasını kırmaya yönelik yeni bir sivil girişimi temsil eden filo, mayıs ayında Malta açıklarında saldırıya uğradıktan sonra onarılan Vicdan (Conscience) gemisi, "Özgürlük Filosu Koalisyonu " ve "Gazze'ye Binlerce Madleen" girişimleri dahilindeki gemilerden oluşuyor.

Onarımının ardından göreve çıkan "Özgürlük Filosu Koalisyonu" ve "Gazze İçin Binlerce Madleen" dahilindeki on tekneyle birlikte Gazze'ye ilerleyen Vicdan gemisi, Gazze'ye yabancı basın mensuplarının girişine izin vermeyerek medya karartması uygulayan İsrail'in medya ablukasını kırmayı da amaçlıyor.

25 ÜLKEDEN 146 KİŞİ KATILDI

2 Mayıs'ta organizatörlerin İsrail'i sorumlu tuttuğu bir insansız hava aracı saldırısına uğrayan Vicdan gemisinde 25 ülkeden onlarca uluslararası gazeteci ve sağlık çalışanı bulunuyor.

Bu gemideki aktivistler, kuşatma altındaki Gazze'de bulunan sağlık ve medya çalışanı arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyor.

Filonun pazar günü Gazze açıklarına ulaşması hedefleniyor.

