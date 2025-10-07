Özgürlük Filosu, Mısır açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor

Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki Milad teknesinde Gazze'ye ulaşmak için yelken açan aktivistlerden Nielsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım, bebek maması ve ilaç götürmek ve İsrail'in yasa dışı kuşatmasını kırmak için yolculuk yaptıklarını belirtti.

İrlandalı yazar Dolan, ilk filonun yakın zamanda hapishanede yaşadığı korkunç suistimalleri gördüklerini kaydederek, "Yine de yelken açıyoruz çünkü 11 bin Filistinli bu işkence hapishanelerinde tutulmaya devam ediyor ve serbest bırakılma ihtimali olmadan daha kötü ihlallerle karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.

Aktivist Heneghan, filonun, hava durumuna bağlı olarak Gazze'den 2 ila 3 gün uzakta olduğunu bildirdi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

