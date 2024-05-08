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Dünya

Özgürlük Filosu'nun Handala Gemisi İsveç'e ulaştı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını delmek hedefiyle Norveç'in başkenti Oslo'dan 1 Mayıs'ta yola çıkan Özgürlük Filosu'na (Ship to Gaza) ait Handala isimli gemi İsveç'in Malmö kentine ulaştı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 19:53 - Güncelleme:
Özgürlük Filosu'nun Handala Gemisi İsveç'e ulaştı
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Özgürlük Filosu'na ait Handala isimli gemi, 12 kişilik aktivist mürettebatıyla Malmö'nün Dockplatsen limanına varırken, Filistin'i destekleyen sivil toplum örgütüne bağlı yüzlerce kişi de gemiyi limanda karşıladı. Filistin bayrakları taşıyan ve zafer işaretleri yaparak Handala mürettebatına destek veren grup, "İsrail'e boykot", "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımcı İsrail" sloganı attı.

Ship to Gaza'nın Başkanı Jeanette Escanilla, buradaki konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımlar yüzünden 6 aydır Batı'nın ve politikacıların iki yüzlülük yaptığını belirterek, uluslararası hukuktan yanı tavır alamadıklarını söyledi.

Daha önce Özgürlük Filosu gemilerinin Filistin'e gitmeyi denediğini ve bunu başaramadığını aktaran Escanilla, "İsrail yardım götüren bu gemilere uluslararası sularda müdahale etti. Bu sefer İsrail'in barbarlığı bütün dünyanın gözü önünde oluyor ve biz yalnız değiliz. Bu sefer bizzat Gazze'ye gireceğimizden ümitliyim." ifadelerini kullandı.

Yolculuğun sloganının "Gazzeli çocuklar için yelken açmak" olduğunu belirten Escanilla, "Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Almanya'nın Hamburg kentinin de aralarında olduğu birçok limana uğrayacağız. Haziran ayının sonlarına doğru Gazze'de olmayı umuyoruz." dedi.

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