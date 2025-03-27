Öztürkler'den, Yunan askerlerinin ''Kıbrıs Yunandır'' sloganına tepki

Öztürkler, Kıbrıs TV'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

Rum tarafının, Türk askerinin Ada'da olmadığı ve Türkiye'nin garantörlüğünün bulunmadığı bir anlaşma hayalinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Öztürkler, "Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askeri bizim kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.

Ziya Öztürkler, Atina'daki askeri geçit töreninde "Kıbrıs Yunandır" sloganları atılmasına tepki göstererek, "Kıbrıs hiçbir zaman Yunan olmadı, Yunan olmasına da izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'nın Yunanistan'a bağlanması (Enosis) hayalini canlı tutmasını da eleştirdi.

GKRY'nin "dış güçleri" Ada'ya getirdiğini ve Yunanistan ile GKRY'nin silahlanmaya devam ettiğini dile getiren Öztürkler, Rum tarafının Türk askerinin Ada'dan ayrılması talebine karşı çıktı.

Öztürkler, İsviçre'nin Cenevre şehrinde 17-19 Mart'ta düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıyı değerlendirerek, KKTC ile Türkiye'nin uyum içinde yeni bir siyaset ortaya koyduğunu kaydetti.

Ada'da "iki halk ve iki devlet gerçeğinin" GKRY ve uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi çağrısında bulunan Öztürkler, Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinde Rum tarafının masadan kalktığını hatırlattı.

Öztürkler, elektrik ve suyun sağlanması gibi kritik meselelerde ortak hareket edilmesi mesajı vererek, Türkiye'den kabloyla Ada'ya elektrik sağlanmasının önemli bir adım olabileceğini vurguladı.