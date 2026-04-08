  • 'Paha biçilemez' diyerek duyurdular! Pakistan'dan Türkiye'ye teşekkür: Olağanüstü stratejik öngörü sergilendi
'Paha biçilemez' diyerek duyurdular! Pakistan'dan Türkiye'ye teşekkür: Olağanüstü stratejik öngörü sergilendi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese katkıları için Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Katar'a 'paha biçilmez destekleri' için teşekkür etti.

8 Nisan 2026 Çarşamba 18:20
Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesle ilgili Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Katar'a "paha biçilmez destekleri" için teşekkürlerini iletti.

İlgili tüm ülkelerin liderlerinin "barışa şans verme" konusunda "olağanüstü" stratejik öngörü, sağduyu ve sabır sergilediğini belirten Şerif, "Hep birlikte çalışarak bölgede ve ötesinde kalıcı barış inşa edelim." ifadesini kullandı.

ŞERİF'TEN, İTİDAL ÇAĞRISI

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında ateşkes ihlalleri bildirildiğine dikkati çeken Şerif, şöyle devam etti:

"Çatışma bölgesinin çeşitli yerlerinde, barış sürecinin ruhunu zedeleyen ateşkes ihlalleri bildirildi. Diplomasinin çatışmanın barışçıl çözümü yolunda öncü rol üstlenebilmesi için tüm tarafları, üzerinde mutabık kalınan şekilde iki hafta boyunca itidal göstermeye ve ateşkese uymaya içtenlikle ve samimiyetle çağırıyorum."

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

