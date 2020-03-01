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Dünya

Pakistan, ABD ile Taliban arasında imzalanan Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması'ndan memnun

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Taliban arasında dün imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AA01 Mart 2020 Pazar19:29 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 19:30

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması'nın büyük bir gelişme olduğu ifade dildi.

Söz konusu anlaşmanın "Afganistan'da askeri bir çözümün olmadığı" konusunda Pakistan'ı haklı çıkardığı belirtilen açıklamada, Başbakan İmran Han'ın "tek yolun siyasi bir çözüm olduğu" ifadesine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, anlaşmanın Afganistan ve bölge için çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Kureyşi, söz konusu anlaşmanın, Afganistan'da barış ve uzlaşma nihai hedefini ilerletme açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Anlaşmaya katkılarından ötürü Katar Emiri'ne memnuniyetini ifade eden Kureyşi, bir sonraki mantıklı adımın "Afganistan içerisinde" bir müzakere sürecinin olacağını vurguladı.

Kureyşi, Afganistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendirip içeride ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlamak için çalışacağını umduğunu dile getirdi.

Afganistan'ın kalkınma ve rehabilitasyon aşamasına geçmesi için desteğe ihtiyaç duyacağının altını çizen Kureyşi, uluslararası toplumun Pakistan'daki Afgan mültecilerin ülkelerine dönüşü için uygun ortam oluşturulması konusunda Afganistan'a yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da kalıcı barış, istikrar ve kalkınma çabalarını destekleme politikasını sürdüreceğini yineledi.

Pakistan'ın barış anlaşmasını kolaylaştırmak için sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulan Kureyşi, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde, istikrarlı, demokratik ve müreffeh bir Afganistan'ı desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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