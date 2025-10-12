İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

Pakistan-Afganistan arasında çatışma... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin de yaralandığını bildirdi.

AA12 Ekim 2025 Pazar 19:13 - Güncelleme:
Pakistan-Afganistan arasında çatışma... Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Afganistan yönetimi ve Hindistan destekli grupların" dün gece Pakistan sınırına saldırı düzenlediği belirtildi.

Çatışmalarda 23 askerin yaşamını yitirdiği, 29 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Pakistan'ın "meşru müdafaa" kapsamında saldırılara yanıt verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan yönetimine ait karakollar dahil çok sayıda hedefe hassas ateş, saldırılar ve fiziksel baskınlar düzenlendiği aktarılarak, Afganistan'a ait birçok mevzinin imha edildiği ve 21'inin kısa süreliğine ele geçirilip işlevsiz hale getirildiği aktarıldı.

Güvenilir istihbarat verileri ve hasar tespitine göre Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiği iddia edilen açıklamada, Afganistan'ın bu topraklardaki terör unsurlarına karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletinden yapılan açıklamada, geçerli vizesi olmayan Afgan mültecilerin sınır dışı edilmesi operasyonlarının üçüncü aşaması kapsamında 123 Afgan vatandaşının geçici barınma merkezlerine götürüldüğü bildirildi.

Polis ekiplerinin eyalet genelinde yüksek alarmda olduğu belirtilen açıklamada, Nisan 2025'ten bu yana yaklaşık 42 bin 913 Afgan'ın ülkesine gönderildiği kaydedildi.

⁠PAKİSTAN-AFGANİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

Dün gece ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

