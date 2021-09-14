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Dünya

Pakistan-Afganistan sınırında önemli gelişme! Tekrar başladı

Pakistan ile Afganistan arasındaki önemli geçiş noktalarından Torkham Sınır Kapısı'ndan yaya geçişlerinin tekrar başladığı bildirildi.

AA14 Eylül 2021 Salı 12:15 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 12:17
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İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı sınır güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın 12 Eylül gece yarısı kapattığı Torkham Sınır Kapısı'ndan yaya geçişlerine sabah tekrar izin verdiğini belirtti.

Yetkili, Taliban'ın İslamabad'dan sınırın diğer tarafında toplanan tüm Afganistan vatandaşlarına Pakistan'a geçmesi için izin vermesini istediğini ancak bunun reddedilmesi üzerine sınırın yaya geçişlerine kapatıldığını söylemişti.

Yetkililere göre, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele almasının ardından 30 binin üzerinde Afganistan vatandaşı Torkham sınırından ülkesine döndü. Yaklaşık 4 bin Afganistanlı da Pakistan'a giriş yaptı.

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