Pakistan-Afganistan barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı: Temel konudan saptılar

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ülkesi ile Afganistan arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Kabil yönetiminin diyalog sürecinin başlatılmasının temelini oluşturan ana konudan saptığı gerekçesiyle görüşmelerin "uygulanabilir bir çözüm getirmediğini" belirtti.

Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İslamabad ile Kabil arasındaki müzakere sürecinin gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki diyaloğu kolaylaştırıcı arabuluculuk çabalarından dolayı ev sahibi Türkiye ile Katar'a minnettar olduklarını ifade eden Tarar, müzakerelerde Afganistan yönetiminin Pakistan'a terör örgütleriyle mücadele konusunda yeterli güvenceyi vermediğini savundu.

Tarar, Afgan tarafının müzakere sürecinin başlatılmasının temelini oluşturan ana konudan "sürekli saptığı" gerekçesiyle görüşmelerin "uygulanabilir bir çözüm getirmediğini" ifade etti.

Türk ve Katar hükümetlerine, iki ülkenin refahı ve güvenliği için "terör sorununa" barışçıl çözüm bulmaya yönelik samimi çabalarından dolayı teşekkür eden Tarar, ülkesinin terörle mücadelede gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini kaydetti.

- PAKİSTAN İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.