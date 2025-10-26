Pakistan-Afganistan sınırında hareketlilik... ''25 militan etkisiz hale getirildi''

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 24-25 Ekim'de eyaletin Kuzey Veziristan ve Kurram bölgelerinde ülkeye sızmaya çalışan militanlara yönelik operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 25 militanın etkisiz hale getirildiği, 5 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, İslamabad'ın Kabil'e sınırı "daha etkili yönetmesi" çağrısı yaptığı belirtildi.

⁠PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.