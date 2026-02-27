Pakistan, Afganistan'a savaş açtığını ilan etti

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini ifade etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X'ten yaptığı paylaşımda, "NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın durumu "normal tutmak" için diplomasi yürüttüğünü aktaran Asıf, artık "sabırlarının tükendiğini" belirtti.

Asıf, "Artık aramızda açık savaş var." ifadesine yer verdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de X'teki paylaşımında, Afganistan'ın saldırılarını kınadı.

Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü.

Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.

Pakistan Savunma Bakanlığı, "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik." açıklamasında bulundu.

İşte iki ülke arasında dakika dakika yaşananlar:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Mübarek ramazan ayında iki ülke mevcut sorunları, iyi komşuluk çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan ile Afganistan arasında, iki ülke sınırı kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar yatıştı. Afganistan Savunma Bakanlığının, Afgan güçlerinin Pakistan'ın Durand Hattı boyunca bulunan mevzilerine yönelik misilleme operasyonlarının yerel saatle 00.00'da sona erdiğini açıklamasının ardından, iki ülke arasındaki çatışmanın yatıştığı görülüyor. Çatışmalarda iki taraftan da can kaybı olduğu bildirilirken, Pakistan tarafından düzenlenen operasyonlarda Afganistan tarafından 133 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı öne sürülmüştü. Öte yandan, Afganistan tarafından yapılan misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiği iddia edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların sona ermesi amacıyla iki ülkeye itidal çağrısında bulundu.

Afganistan İslam Emirliği'nin Yüksek Lideri Hibatullah Akunzade'nin, Kabil'deki karargahı hedef alan Pakistan hava saldırılarında üst düzey Taliban komutanlarıyla birlikte öldürüldüğü iddia edildi.

Taliban: Pakistan sınırdaki 15 askeri bölge ele geçirildi.

Pakistan: 133 Taliban mensubu öldürüldü.

Pakistan Savunma Bakanlığı, Afganistan ile tansiyonun bir anda yükselmesinin ardından savaş ilan ettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sabrımız taştı. Afganistan ile açık savaşa girdik" ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında başlayan sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama meydana geldiği belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmalara ilişkin ülkesinin barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini belirtti.

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan'la yaşanan gerilim devam ederken Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz el Huleyfi ile telefonda konuştu.

Pakistan-Afganistan sınırında yaşanan çatışmalarda yaşanan can kaybı 2'si Pakistan askeri olmak üzere 60'a yükselirken Pakistanlı güvenlik kaynakları, Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehirlerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afganistan ile Pakistan arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu. Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginliği endişeyle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: İki dost ve kardeş ülke arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz. Türkiye, krizlerin çözümünün ancak yapıcı diplomasi ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesiyle mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırdır.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.

- AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.