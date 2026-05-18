Pakistan arabuluculuğunda müzakerelere devam! İran'dan ABD'ye 14 maddelik yeni teklif

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, ABD Başkanı Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'a tehdit eden yeni bir paylaşım yaptı.

Trump, üzerine ABD bayrağı yerleştirilmiş bir Orta Doğu haritasında İran'ı gösteren çok sayıda okun olduğu yeni bir fotoğraf paylaştı. Söz konusu paylaşım, ABD'nin İran'a yeniden saldırılarını başlatacağına dair sinyal olarak yorumlandı.

İRAN BASINI: PAKİSTAN ARABULUCULUĞUNDA ABD'YE 14 MADDELİK YENİ BİR TEKLİF METNİ İLETİLDİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran yönetimi Pakistan arabuluculuğunda Washington'a 14 maddelik yeni bir teklif metni iletti. İran'ın ilettiği teklifin, "savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve ABD tarafının güven artırıcı adımları" konusuna odaklandığı kaydedildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'tan İran'a silah sokmaya çalışan Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ABD ve İsrail destekli "terörist gruplara" saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Irak'ın kuzeyinden İran'a silah sevkiyatı yapmaya çalışan bir gruba operasyon düzenlediği duyuruldu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santraline yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıya "BAE ve diğer ortaklarımıza yönelik tekrarlanan hava saldırılarını sert bir şekilde kınıyoruz. Nükleer tesislere yönelik saldırılar bölgedeki tüm insanların güvenliği için bir tehdittir" ifadeleri ile tepki gösterdi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla bir kurum oluşturulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere ilişkin, "(İran tarafı) Sürekli bağırıp çağırıyorlar. Size bir şey söyleyebilirim. Bir anlaşma imzalamak için can atıyorlar." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Pakistan kaynakları, İran'ın revize edilmiş teklifini ABD'ye ilettiklerini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeleri ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere ilişkin, medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek, "Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor." dedi.

Almanya'daki ABD üsleri üzerinden İsrail'e son 24 saatte onlarca kargo uçağıyla yoğun silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildiği iddia edildi.

06:16 Küba, ABD'li yetkililerin, Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimali iddialarını yalanladı.