star.com.tr 15 Ekim 2020 Perşembe 19:34 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 19:34

Pakistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Bilal Hayee, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çeşitli Azerbaycan şehirlerinde sivilleri hedef almasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bilal Hayee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Gence, Tatar ve Barda şehirlerinde sivillerin hedef alınması son derece endişe verici. Pakistan, Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyor. Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden Ermenistan'ı sivillere saldırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

