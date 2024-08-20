Pakistan, balistik füze atışını başarıyla gerçekleştirdi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, "Eğitim fırlatması, birliklerin eğitimi, çeşitli teknik parametrelerin doğrulanması ve gelişmiş doğruluk ve gelişmiş beka kabiliyeti için dahil edilen farklı alt sistemlerin performans değerlendirmesini amaçlıyordu." ifadesine yer verildi.

Şahin 2'nin başarıyla gerçekleştirilen eğitim atışlarına Pakistan ordusundan üst düzey subayların yanı sıra stratejik kuruluşlardan bilim adamları ve mühendisler de katıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, Şahin 2'nin başarılı şekilde test edilmesi nedeniyle bilim insanlarını, mühendisleri ve askeri yetkilileri tebrik etti.

Söz konusu balistik füze Şahin 2, 1500 kilometre menzile kadar hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip bir füze olarak biliniyor.