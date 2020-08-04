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Dünya

Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması

Pakistan Başbakanı İmran Han, İran ve Suudi Arabistan arasındaki bir çatışmanın 'bölge için en kötü senaryo' olduğunu belirtti.

AA04 Ağustos 2020 Salı 08:03 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 08:03
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Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalına konuşan Han, ülkesinin Ortadoğu'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Han, "Bölge için en kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan arasında çıkacak doğrudan bir çatışma." dedi.

Ülkesinin bunu engellemeye çalıştığını ifade eden Han, "Tahran ve Riyad arasındaki arabuluculuğumuz sürüyor, ancak yavaş ilerliyor." şeklinde konuştu.

Han, Müslümanların Hindistan'da yaşadığı ayrımcılığa değinerek, "Hindistan'da Müslümanlara yapılanlar Yahudilerin Nazi Almanyası'nda yaşadıklarına benziyor." diye konuştu.

Ülkesinin Yemen'e barış getirmeye çalıştığını belirten Han, bölgede yaşananları "insani bir kriz" şeklinde nitelendirdi.

Han, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda da, "Türkiye ile ekonomik iş birliğimizi artırarak ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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