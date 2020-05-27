İmran Han 'Faşist Modi' dedi ve ekledi: Bölge barışı için bir tehdittir

AA 27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:40

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın vatandaşlık yasaları ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle tüm komşularıyla sorunlar yaşadığını belirterek, Hindistan'ın Nepal ve Çin'le sınır anlaşmazlığı, Bangladeş'le vatandaşlık yasaları ve Pakistan'la da Keşmir sorunu nedeniyle sorunları bulunduğuna işaret etti.

- "AZINLIKLAR İÇİN DEĞİL BÖLGE BARIŞI İÇİN DE BİR TEHDİT"



Han, bu yaklaşımları Nazilerin ülke dışındaki Almanları, Almanya hakimiyeti altında birleştirmeyi savunan Yaşam Alanı siyasetine benzeterek, şunları kaydetti:

"Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin yayılmacı politikaları, Nazilerin Yaşam Alanı siyasetine benziyor ve komşuları için bir tehdit oluşturuyor. Bangladeş, Çin, Nepal ve Pakistan, Hindistan'ın sahte suçlamaları tehdidiyle karşı karşıya."

Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak savaş suçu işlediğini belirten Han, "Faşist Modi hükümeti, sadece ikinci sınıf vatandaş haline getirdiği ülke azınlıkları için değil bölge barışı için de bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.