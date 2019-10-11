23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8483
  • 6,4452
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan Başbakanı Han'dan dünya medyasına 'Keşmir' tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı ablukanın dünya medyasında yer almamasını eleştirerek, 'Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, Hint işgalindeki Keşmir'e sessiz kalmasına şaşırıyorum.' değerlendirmesini yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i 900 bin askerle abluka altına aldığını belirtti.

Yaklaşık 8 milyon insanın abluka altındaki Cammu Keşmir'de yaşadığını vurgulayan Han, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, uluslararası alanda tartışmalı bölge olmasına rağmen, 8 milyon insanı Hindistan tarafından 900 bin askerle işgal edilen Keşmir'deki insani krize sessiz kalmasına şaşırıyorum."

Han, Cammu Keşmir'in iki ayı aşkın bir zamandır abluka altında olduğuna dikkati çekerek, "İki ayı aşkın bir zamandır iletişim kısıtlanıyor, aralarında siyasi liderlerin ve çocukların bulunduğu binlerce insan hapsedildi. İnsani kriz büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son 30 yılda 100 binden fazla Keşmirlinin Hint saldırıları neticesinde hayatını kaybettiğini anımsatan Han, "Hindistan işgalindeki Cammu Keşmir'de insanlar yıllardır kendilerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından verilen kendi kaderini belirleme hakkını hayata geçirebilmek için savaşıyor." paylaşımında bulundu.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI
 

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Cidde açıklarındaki İran petrol tankerinde patlama

Cidde açıklarındaki İran petrol tankerinde patlama

YPG'li teröristler sivilleri katletti

YPG'li teröristler sivilleri katletti

Steven Nzonzi'den ayrılık açıklaması

Steven Nzonzi'den ayrılık açıklaması

İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Barış Pınarı Harekatı'na kim destek, kim köstek oluyor?

Barış Pınarı Harekatı'na kim destek, kim köstek oluyor?

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

CHP’li başkana çete üyesi koruma

CHP’li başkana çete üyesi koruma
 

POPÜLER HABERLER

Fırat´ın doğusunda YPG/PKK´nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı

Fırat´ın doğusunda YPG/PKK´nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Dünyadaki en ünlü 15 köprü!

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA