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  • Pakistan Başbakanı İmran Han 2005 yılını hatırlattı: Asla unutmadık, her türlü yardıma hazırız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han 2005 yılını hatırlattı: Asla unutmadık, her türlü yardıma hazırız

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye'nin 2005'teki depremde Pakistan'ın yanında durduğunu asla unutmadıklarını vurgulayan İmran Han, her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 12:46 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:48
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Alvi, Twitter'daki mesajında, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, lütfen Pakistan halkının içten taziyelerini hayatını kaybedenlerin ailelerine iletin. Depremden etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz ve yaralıların bir an önce iyileşmeleri için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Han ise mesajında, Türk milletinin yanında olduklarını belirterek, yapabilecekleri her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin 2005'teki depremde Pakistan'ın yanında durduğunu asla unutmadıklarını vurgulayan Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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