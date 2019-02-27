Pakistan Başbakanı İmran Han: Sivillere zarar vermek istemiyoruz

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamasından bazı satırbaşları:

"Keşmir'de gerçekleşen intihar saldırısına ilişkin Hindistan tarafına iş birliği teklifimizi yineliyoruz. Pakistan'ın planı hiçbir hasar ve zayiat verilmemesi, sadece Pakistan'ın kapasitesini göstermekti."