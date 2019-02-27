Pakistan Başbakanı İmran Han: Sivillere zarar vermek istemiyoruz
Hindistan'la yaşadıklarımı gerilime ilişkin konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, 'Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliği yapmaya hazırız. Sağduyunun kazanması gerekiyor' dedi.
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamasından bazı satırbaşları:
"Keşmir'de gerçekleşen intihar saldırısına ilişkin Hindistan tarafına iş birliği teklifimizi yineliyoruz. Pakistan'ın planı hiçbir hasar ve zayiat verilmemesi, sadece Pakistan'ın kapasitesini göstermekti."
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