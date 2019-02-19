11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3167
  • 6,0155
  • 227.193
  • 101.126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan Başbakanı Khan: Hindistan askeri harekat düzenlerse karşılığını alır

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Keşmir’deki askeri konvoya yönelik saldırının ardından Hindistan’ın askeri harekat gerçekleştirmesi durumunda karşılığını alacağını söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan Başbakanı Imran Khan, geçtiğimiz Perşembe günü Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgede askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya karşılık Hindistan’ın askeri harekat gerçekleştirmesi halinde karşılığını göreceğini dile getirdi. Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Khan, Keşmir’deki saldırıyı Pakistan’ın gerçekleştirdiğini iddia eden Hindistan’a çağrıda bulunarak, iddiaları kanıtlaması gerektiğini ifade etti. 
Hindistan kontrolündeki bölgede askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıyı Pakistan’ın gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Saldırıyı ise, Pakistan merkezli militan grubu Jaish-e-Mohammad üstlenmişti. 
 
Khan, daha önceki açıklamasında Hindistan’ın "kanıt olmadan Pakistan’ı suçlamaya son vermesi" gerektiğini dile getirmişti. Pakistan Başbakanı, hükümetinin saldırıyı soruşturma noktasında Yeni Delhi hükümeti ile işbirliği ve diyaloğa hazır olduğunu ifade etmişti. 

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Kurum'dan 81 ile genelge: 3 ay içinde bildirilecek

Bakan Kurum'dan 81 ile genelge: 3 ay içinde bildirilecek

HDP Eş Genel Başkanı'na soruşturma

HDP Eş Genel Başkanı'na soruşturma

Japonya'dan Venezuela kararı

Japonya'dan Venezuela kararı

Metropollere saldıracaktı! Kıskıvrak yakalandı

Metropollere saldıracaktı! Kıskıvrak yakalandı

TEM Başkanını vuran darbeciden 'odamdan çıkmadım' yalanı

TEM Başkanını vuran darbeciden 'odamdan çıkmadım' yalanı

Rus askerlerine yasak! Paylaşamayacaklar

Rus askerlerine yasak! Paylaşamayacaklar

Maduro: Kendi silah sistemlerimizi üretmeliyiz

Maduro: Kendi silah sistemlerimizi üretmeliyiz

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Yer yer 50 santimetreye ulaşıyor: Turistler akın ediyor

Yer yer 50 santimetreye ulaşıyor: Turistler akın ediyor

Antalya'da 18 derecede kar topu oynadılar

Antalya'da 18 derecede kar topu oynadılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA