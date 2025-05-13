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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Beni derinden etkiledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 'Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi' dedi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 21:35 - Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Beni derinden etkiledi
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Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtti.

Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

GÜNEY ASYA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla gösterdiği kararlı çabaları ve yapıcı rolü nedeniyle minnettar olduğunu ifade eden Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların "parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla" çalışırken büyümeye devam etmesi temennisinde bulundu.

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