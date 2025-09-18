Pakistan Belucistan'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dawn gazetesinin haberine göre, Belucistan'ın Çaman bölgesi polisinden Abdullah Cheema, Afganistan sınırına yakın Çaman'da bir taksi durağı yakınlarında patlama meydana geldiğini belirtti.

Cheema, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını, polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini kaydetti.

Belucistan eyalet yetkilileri, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.