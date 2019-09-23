“HİNDİSTAN’DAKİ AKRABALARIM BENİ ARAMAYA KORKUYOR”

Keşmir’de yaşananların da Hindistan’da cereyan eden olayların bir yansıması olduğunun altını çizen Alvi, şunları kaydetti:

“Anlaşılıyor ki, durum daha da kötüleşecek. Hindistan hem nükleer bir güç hem de sorumsuz bir güç. Benim Hindistan’da akrabalarım var, fakat yıllardır benimle irtibata geçmeye bile korkuyorlar. Mezalimin günbegün artmakta olduğuna ilişkin pek çok sinyal var.”

“HİNDİSTAN, KARŞISINDA BİR DÜŞMAN VARMIŞ GİBİ DAVRANIYOR”

Hindistan’ın son dönemde Pakistan’a yönelik saldırılarını artırdığını anlatan Alvi, Pakistan’ın Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki uçağı düşürdüğünü belirtti. Alvi, bu uçakların Pakistan topraklarına düşmüş olmasının önemine ilişkin olarak, “Eğer buraya düşmeselerdi, Hindistan bunu da reddederdi. Dünya, burada yaşananların farkında olmazdı.” sözlerini kullandı.

Dünyanın büyük bir tehlikenin eşiğinde olduğunu vurgulayan Arif Alvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hindistan’ın ülkesini Hindulaştırması büyük bir tehlike arz ediyor. Türkiye’nin her katmanından bize yönelik desteğe son derece minnettarız. Pakistan’ın dostça tavrına karşın Hindistan her zaman karşısında bir düşman varmışçasına davranıyor.”