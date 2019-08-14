Resti çekti: Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız

Alvi, Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları için düzenlenen bayrak törenindeki konuşmasında, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Pakistan'ın Keşmirlileri yalnız bırakmayacağını söyledi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamaları takip ettiğini vurgulayan Alvi, "Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız." ifadesini kullandı.

- HAN'IN EYALET YASAMA MECLİSİNDE KONUŞMASI BEKLENİYOR

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'i ziyaret ederek Cammu Keşmir halkına desteklerini iletti.

Bağımsızlık günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Han, Yeni Delhi hükümetinin kararını kınayarak Keşmirlilere desteğini yineledi.

Han'ın, Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Eyalet Yasama Meclisinde konuşma yapması bekleniyor.

- HİNDİSTAN'IN CAMMU KEŞMİR'DEKİ KISITLAMALARI SÜRÜYOR

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününün idrak edildiği, Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Cammu Keşmir'de, Hindistan'ın kısıtlamaları ise devam ediyor.

Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da sadece küçük camilerde namaz kılınmasına izin verilirken, toplanma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi sürüyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığınca sosyal medyadan yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'de bayramın sakin şekilde geçtiği, olayların çıkmadığı savunuldu.

- YENİ DELHİ'DEN "KEŞMİRLİ TWİTTER HESAPLARI KAPATILSIN" TALEBİ

Öte yandan Hindistan İçişleri Bakanlığınca Cammu Keşmir'in bağımsızlığını savunan, aralarında bölgedeki liderlere ait hesapların da bulunduğu 8 Twitter hesabının kapatılması talep edildi.

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapılmazken, "Keşmir hakkında yalan haber yaydığı gerekçesiyle" kapatılması istenen hesaplardan 4'ü askıya alındı.

Pakistan, dün Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar ve Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirmeye yönelik kararına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "acil toplanması" çağrısı yapmıştı.

- HİNDİSTAN CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.