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Dünya

İmran Han'ın danışmanı: Türkiye'den sonra kalp stenti üretebilen ikinci Müslüman ülke olduk

Pakistan'ın, bugün Başbakan İmran Han tarafından açılan tesisle dünyada kalp stenti üretebilen 18'inci ülke olduğu bildirildi. Başbakan Danışmanı Dr. Şahbaz Gill ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın dünyada Türkiye'den sonra kalp stenti üretebilen ikinci Müslüman ülke olduğunu kaydetti.

AA16 Ekim 2020 Cuma 13:33 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:34
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Pakistan basınındaki haberlere göre, başkent İslamabad’daki Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) bünyesinde Han tarafından ülkenin ilk yerli kalp stenti üretim tesisi açıldı.

Han, açılışta yaptığı konuşmada, mutluluğunu ifade ederek, söz konusu üniversiteyi başarısından dolayı tebrik etti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Pakistan’ın bu tesisle birlikte dünyada kalp stenti üretebilen 18’inci ülke olduğu belirtildi.

Öte yandan, Başbakan Danışmanı Dr. Şahbaz Gill ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın dünyada Türkiye’den sonra kalp stenti üretebilen ikinci Müslüman ülke olduğunu kaydetti.

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