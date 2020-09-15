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Dünya

Pakistan eski Başbakan Navaz Şerif hakkında tutuklama emri

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Navaz Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasına katılamaması üzerine tutuklama emri çıkardı. Navaz Şerif daha önce yargılandığı 2 davanın ilkinden 7, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almış, ancak kefaletle serbest kalmıştı. Şerif, tedavi için Londra'ya gitmişti.

AA15 Eylül 2020 Salı 21:56 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 21:56
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Yüksek Mahkeme'nin tutuklama emri kararı, Şerif'in avukatı Khawaja Haris'in, müvekkilinin doktorunun sağlık sorunları nedeniyle seyahat etmemesi tavsiyesi üzerine duruşmaya katılamadığını söylemesinin ardından alındı.

Pakistan hukuk sistemine göre, Yüksek Mahkeme'nin tutuklama emri kararıyla hükümet bundan sonraki süreçte Navaz Şerif'in İngiltere'den iadesini talep edebilir.

Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasında bulunması için 10 Eylül'e kadar ülkeye dönmesi, aksi halde "kaçak" ilan edileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, 70 yaşındaki Şerif'in kızı Meryem Navaz, babasının tedavisinin tamamlanması veya doktorların seyahat etmesine izin vermesinin ardından ülkeye dönebileceğini açıklamıştı.

- ŞERİF, TEDAVİ İÇİN LONDRA'YA GİTMİŞTİ

Navaz Şerif daha önce yargılandığı 2 davanın ilkinden 7, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almış, ancak kefaletle serbest kalmıştı.

Yüksek Mahkeme, Kasım 2019'da tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve tedavisi için yurt dışında geçireceği sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Navaz Şerif, bu kararın ardından geçen sene kasım ayında tedavi için Londra'ya gitmişti.

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