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Dünya

Pakistan, eski Başbakan'ı gözaltına almak için harekete geçti

Pakistan'da polis, hakkında tutuklama kararı bulunan eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak için Lahor'daki evine gitti.

AA5 Mart 2023 Pazar 13:24 - Güncelleme:
Pakistan, eski Başbakan'ı gözaltına almak için harekete geçti
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Geo News televizyonundaki habere göre, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili davada duruşmalara katılmayan Han hakkındaki tutuklama kararı sebebiyle polis, eski Başbakan'ı gözaltına almak için harekete geçti.

Polis, Han'ı gözaltına almaya geldiklerini ancak evinde bulamadıklarını açıkladı.

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Han'ı tutuklamaya yönelik herhangi bir girişimin ülkedeki durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, hükümetten ülkeyi daha fazla krizin içerisine itmemesini istedi.

Hüseyin, Han'ın gözaltına alınması halinde ülke genelinde protesto başlatacaklarını vurgulayarak, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçilerinden evin çevresinde toplanmasını istedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından yüzlerce PTI destekçisi, Han'ın konutuna gitti.

Yargılandığı 3 davada Han'a, belirli süreyle gözaltına alınmasını engelleyen "geçici kefalet" verilmişti. Başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili davada ise duruşmalara katılmayan Han ile ilgili 28 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarılmıştı.

- İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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