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Dünya

Pakistan harekete geçiyor: Düzensiz göçmenlere verilen süre yarın sona eriyor

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, düzensiz göçmenlere ülkeden ayrılmaları için verilen sürenin yarın dolacağını ve 2 Kasım'da ülkeyi terk etmeyenlere yönelik harekete geçeceklerini söyledi.

AA31 Ekim 2023 Salı 19:55 - Güncelleme:
Pakistan harekete geçiyor: Düzensiz göçmenlere verilen süre yarın sona eriyor
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Ulusal basındaki haberlere göre, Bugti, sosyal medyadan görüntülü yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlere verilen sürenin 1 gün uzatıldığına işaret ederek "Biz hiçbir mülteciyi sınır dışı etmiyoruz. Sadece düzensiz göçmenler Pakistan'dan ayrılacak." dedi.

Bugti, ülkeyi terk etmeyen düzensiz göçmenlere karşı 2 Kasım'da harekete geçeceklerini ifade ederek "Uzun ve kademeli operasyonumuz 2 Kasım'da başlayacak." diye konuştu.

Başkent İslamabad'da da polis, düzensiz göçmenlerin ülkeden gönüllü ayrılmaları için sadece 1 günün kaldığı konusunda camilerden duyuru yaptı.

Bugti, daha önce yaptığı açıklamalarda, düzensiz göçmenlerin Pakistan'dan ayrılmaları için 31 Ekim'in son tarih olduğunu kaydetmişti.

49 "BEKLETME MERKEZİ" KURULDU

Hükümet, düzensiz göçmenlerin ülkeden gönderilmesi için çalışmalarını tamamladı.

Buna göre ülke genelinde 49 "bekletme merkezi" kuruldu. Ülkeyi terk etmeyen düzensiz göçmenler, emniyet güçleri tarafından bu bekletme merkezlerine getirilecek ve buradan da ülkelerine gönderilecek.

Gözaltına alınmak istemeyen binlerce Afganistanlı düzensiz göçmen, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

93 BİNE YAKIN DÜZENSİZ GÖÇMEN PAKİSTAN'DAN AYRILDI

Pakistan devlet televizyonundaki (PTV) habere göre, şu ana kadar 92 bin 928 Afganistanlı düzensiz göçmen ülkeden ayrıldı ve Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti.

Pakistanlı yetkililer, ülkede 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmenin bulunduğunu belirtiyor. Bu kişilerin 600 binden fazlasını, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından Pakistan'a gelenler oluşturuyor.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE AİT EVLER DOZERLE YIKILDI

İslamabad'da Afgan düzensiz göçmenler tarafından inşa edilen kerpiç evler, yetkililerin kararıyla dozerlerle yıkıldı.

Basında, yasa dışı yerleşimlerin dağıtılmasını kararlaştıran yönetimin bu yolla düzensiz göçmenleri ülkelerine dönmeye zorladığı belirtiliyor.

HÜKÜMETİN KARARI PROTESTO EDİLDİ

Belucistan eyaletinin Kuetta şehrinde, Paştunhva Milli Halk Partisi, Halk Ulusal Partisi, Peştunları Koruma Hareketi ve Ulusal Demokratik Parti gibi çeşitli sivil toplum örgütü ve siyasi partiler, düzensiz göçmenlerin Pakistan'dan gönderilmelerine karşı gösteri düzenledi.

Peştun milliyetçiliğini savunan siyasi partiler, hükümetten, düzensiz göçmenlerin ülkeden gönderilmesine ilişkin kararın iptal edilmesini talep etti.

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