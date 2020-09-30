Pakistan, Hindistan'ın Af Örgütünün banka hesaplarını dondurmasına tepki gösterdi

AA 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:13 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:13

Kureyşi yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün Hindistan'daki faaliyetlerini durdurma kararı almasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kureyşi, Hindistan'ın örgütü ülkedeki faaliyetlerini durdurmaya zorladığını söyleyerek, BM ve dünyadaki tüm insan hakları örgütlerinin Hindistan'ın bu yasa dışı eylemine karşı seslerini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Delhi yönetiminin azınlıklara yönelik zulümlerini açığa çıkarmasının ardından örgütü hedef alındığına dikkati çeken Kureyşi, Hindistan'ın gerçek yüzünün ortaya çıktığı yorumunu yaptı.

Hintli yetkililerin, güvenlik güçlerinin Cammu Keşmir'deki Müslümanlara ve diğer azınlık gruplara yönelik uygulamalarını gizlemeye çalıştığının altını çizen Kureyşi, dünyanın "masum Keşmir halkına yönelik soykırımı durdurması gerektiğini" kaydetti.

Uluslararası Af Örgütü, dün, hükümetin banka hesaplarını dondurması nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını bildirmişti.

Örgüt, 28 Ağustos'ta yayımladığı raporda, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yılbaşında yürürlüğe giren Vatandaşlık Yasası değişikliğine karşı 23-29 Şubat'ta düzenlenen protestoların topluluklar arası şiddet olaylarına dönüşmesinde Hint polisinin dahli ve sorumluluğu olduğunu savunmuştu.

"Yeni Delhi ayaklanmaları" olarak adlandırılan olaylarla ilgili yayımladığı 20 sayfalık soruşturma raporunda örgüt, Hint polisinin, Hindu fanatiklerin Müslüman protestoculara ve halka yönelik saldırılarına göz yumarak ve bazı durumlarda saldırganları kışkırtarak hak ihlallerinde rol oynadığını ileri sürmüştü.

Örgüt, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesini, özel yönetim statüsünün kaldırılarak merkeze bağlı "Birlik Toprağı" haline getiren anayasa değişikliklerinin ardından bölgede artan insan hakları ihlallerini, raporlarla duyurmuştu.