Pakistan ile Pakistan Talibanı arasındaki görüşmelerin geleceği belirsiz

AA 7 Ocak 2022 Cuma 11:05 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 11:06

İslamabad yönetimi ile TTP arasında geçen sene kasımda bir aylık süreyle yapılan ateşkes anlaşması, müzakerelerin tıkanması sebebiyle devam etmedi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin de aralarında olduğu Pakistan yönetimi, Eylül 2021'de, TTP'ye af meselesini gündeme getirdi.

Başbakan İmran Han ise 1 Ekim 2021'de TTP'ye mensup bazı gruplarla silah bırakmaya dair görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Aynı gün TTP bünyesindeki Hafız Gül Bahadır grubu ile Pakistan ordusu arasında Güney Veziristan'da 20 gün süreli ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Bununla birlikte TTP, ateşkese karşı çıktığını ve Pakistan ordusuna yönelik saldırılarını sürdüreceğini açıkladı. Bu durum, örgüt içerisinde ateşkes konusunda çatlakların yaşandığı şeklinde yorumlandı.

- ATEŞKES 8 KASIM 2021'DE YAPILDI

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 8 Kasım 2021'de, TTP ile tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

TTP ise 10 Aralık 2021'de ateşkesin sona erdiğini ve Pakistan ordusuna yönelik saldırılara devam edileceğini duyurdu. Pakistan hükümeti, ateşkesin sona erip ermediğine dair açıklama yapmadı.

Basında, TTP'nin anlaşma masasına geri getirilmesi için hükümetin ateşkesin sona erdiğini açıklamadığı şeklinde iddialar yer aldı.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, yaklaşık bir ayın ardından 5 Ocak'ta, TTP ile 8 Kasım 2021'de bir aylığına gerçekleştirilen ateşkesin sona erdiğini söyledi.

İftikhar, örgüte yönelik operasyonların devam ettiğini, barış için müzakerelerin ise sürdüğünü belirtti.

- ANLAŞMAZLIK NOKTALARI

TTP, ateşkesi iptal etme gerekçesi olarak hükümet ile varılan 6 maddelik anlaşmanın uygulanmamasını öne sürdü.

Örgüt, anlaşma kapsamında Pakistan'ın 102 mahkumu serbest bırakması gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ve çeşitli bölgelerde örgüt üyelerine yönelik baskınlar düzenlendiğini iddia etti.

Pakistan ordusu, bu iddialara bir cevap vermedi.

Öte yandan İslamabad yönetiminin, TTP'den silah bırakmasını istediği ancak örgütün buna istekli olmadığı belirtiliyor.

- SALDIRILARIN SAYISINDA ATEŞKESE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİKLİKLER GÖZLENDİ

Dawn gazetesindeki habere göre, Afgan Talibanı'nın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından TTP'nin Pakistan içindeki saldırılarında yaşanan artışlar, Ekim 2021 itibarıyla ateşkes görüşmelerinin başlamasıyla düşüşe geçti.

Aralıkta bozulan ateşkesle birlikte Kuzey Veziristan başta olmak üzere, Hayber Pahtunhva eyaletinde ordu ile teröristler arasındaki çatışmalarda yeniden artışlar gözlemlendi.

Pakistan, TTP tehdidi ortadan kaldırılana kadar örgüte karşı mücadelenin süreceğini, diğer taraftan da örgütle barış görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Bununla birlikte Afgan Talibanı'nın ara bulucu olduğu müzakerelerde kalıcı bir netice alınıp alınamayacağı belirsizliğini koruyor.

Pakistan ile TTP arasında daha önceki yıllarda yapılan ateşkes girişimleri de bir süre sonra tıpkı Aralık 2021'de olduğu gibi bozulmuştu.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker öldü.