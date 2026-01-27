Savaş uçaklarına olan talebin her geçen gün arttığı bir dönemde Pakistan ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Pakistan, aralarında Fas'ın da bulunduğu 13 ülkeyle JF-17 savaş uçakları, Mushshak eğitim uçakları ve insansız sistemler de dahil olmak üzere savunma ihracat görüşmeleri yürüttüğünü doğruladı.

Birim fiyatı 30 ila 40 milyon dolar arasında olan JF-17, üç katından fazla maliyeti olan ABD ve Avrupa savaş uçaklarıyla önemli ölçüde tezat oluşturuyor. Bu girişim aynı zamanda Pakistan'ın uzun vadeli endüstriyel gelir kaynağı olarak savunma ihracatını genişletme niyetini de gösteriyor.

Pakistanlı yetkililer, Sudan, Suudi Arabistan, Endonezya, Fas, Etiyopya, Nijerya ve Doğu Libya'daki yetkililerin yanı sıra daha önce kabul edilen Bangladeş ve Irak ile yapılan görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

YILDA 20 ADET JF-17 ÜRETİMİ

JF-17 üretimi yılda yaklaşık 20 uçak olarak değerlendiriliyor ve fabrika iyileştirmeleri ve genişletmeleri yoluyla 2027 yılı sonuna kadar üretimi önemli ölçüde artırma planları ortaya konuyor. Bu büyüme planı, insansız hava aracı üretiminde yer alan genişleyen yerli özel sektör tarafından desteklenen, eğitim uçakları ve insansız sistemlere yönelik artan talebi de yansıtıyor.

Aynı zamanda Pakistan, özellikle Libya ve Sudan'ın Darfur bölgesi gibi BM silah ambargolarının uygulandığı bazı destinasyonlar için ihracat onaylarının hassas olabileceği göz önüne alındığında, Çin ile ortak üretimle bağlantılı yapısal kısıtlamaları kabul etti. İhracat hamlesi ayrıca, Pakistan'ın Suudi Arabistan ile karşılıklı savunma anlaşması sürdürdüğü ve Suudi Arabistan ve Türkiye'yi de kapsayan daha geniş savunma işbirliğini görüştüğü, aynı zamanda Suudi Arabistan ve BAE'nin ekonomik ve endüstriyel nüfuzu arasındaki rekabetle boğuştuğu karmaşık bir Orta Doğu ortamında gerçekleşiyor; Riyad bu alanda hala geride kalmamaya çalışıyor.

ABD STANDARTLARIYLA YAKINDAN UYUMLU

Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri şu anda Batı savaş uçakları etrafında yapılandırılmıştır ve F-16 Fighting Falcon, çok amaçlı savaş uçağı kabiliyetinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Fas, 25 yeni F-16 Block 70/72'nin satın alınmasını ve mevcut 23 F-16C/D Block 52+ savaş uçağının F-16V standardına yükseltilmesini içeren bir modernizasyon programı yürütmüştür; bu program radar, aviyonik ve hayatta kalma kabiliyetini iyileştirmektedir.

Mirage F-1 ve F-5E-F gibi eski uçaklar tarihsel olarak filoyu desteklemiştir, ancak stratejik vurgu, F-16 ekosisteminde ve muhtemelen gelecekte F-35'te yeteneği yoğunlaştırmaya kaymıştır. Bu nedenle, Pakistan yapımı JF-17 gibi yeni bir uçağın tanıtılması, entegrasyon maliyetleri ve operasyonel tutarlılık açısından dikkatli bir değerlendirme gerektirecektir, çünkü RMAF'ın silah uyumluluğu, pilot eğitimi ve bakım altyapısı zaten ABD standartlarıyla yakından uyumludur.

PAKİSTAN, ÇİN İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Pakistan, JF -17'yi, eski üçüncü nesil uçakların yerini almak ve yaptırımlara maruz kalma riski taşıyan tedarik zincirlerine bağımlılığı önlemek amacıyla Çin ile ortaklaşa geliştirilen, uygun fiyatlı, dördüncü nesil, tek motorlu, çok amaçlı bir savaş uçağı olarak konumlandırıyor.

Çin'de FC-1 Xiaolong olarak da bilinen JF-17 Thunder, ilk uçuşunu Ağustos 2003'te gerçekleştirdi ve 2007'den itibaren Pakistan Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi; bu süreçte Pakistan'da yerel üretim ve montaja doğru kademeli bir geçiş yaşandı.

Uçak, hava-hava, hava-yer, sınırlı gemisavar ve keşif görevleri için tasarlanmıştır ve çeşitli üretim bloklarının sunulması, ihracat müşterilerinin daha önceki bloklardan daha yetenekli Blok III'e kadar, yetenek ve uygun fiyat arasında dengeli bir savaş uçağı seçmelerine olanak tanır.