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Dünya

Pakistan ile Türkmenistan arasında imzalar atıldı

Pakistan ile Türkmenistan, 4 devleti kapsayan Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin hayata geçirilmesi için “ortak uygulama planı” imzaladı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Pakistan ile Türkmenistan arasında imzalar atıldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif'in katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik ile Türkmenistan Devlet Bakanı ve Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Maksat Babayev, TAPI Doğal Gaz Projesi Ortak Uygulama Planı'nı imzaladı.

Başbakan Şerif, yaptığı açıklamada, projenin tüm bölge için çok önemli olduğuna işaret ederek, hızlı eyleme geçmenin önemini vurguladı.

- TAPI DOĞAL GAZ PROJESİ, 2010'DA İMZALANMIŞTI

7 milyar dolarlık TAPI Projesi ile Türkmenistan'daki Galkınış ve çevresindeki gaz sahalarından Afganistan, Pakistan ve Hindistan'a doğal gaz getirilmesi planlanıyor.

Proje, 142,2 santimetre çapında, 1680 kilometre uzunluğunda, Türkmenistan'dan diğer 3 ülkeye yılda 33 milyar kübik metre doğal gaz taşıma kapasitesine sahip boru hattı teklifinde bulunan Asya Kalkınma Bankası tarafından koordine ediliyor.

2010'da imzalanan TAPI Projesi'nde teknik ve finansal sebepler ve genel olarak Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla ilerleme sağlanamamıştı.

Dört ülke, 2015'te tekrar bir araya gelmiş ve 2017'de projenin tamamlanması konusunda anlaşmışlardı fakat bu ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar ve Ağustos 2021'de sona eren Taliban ile ABD destekli Afganistan hükümeti arasındaki çatışmalar sebebiyle proje yeniden ertelenmişti.

Kasım 2022'de Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hina Rabbani Khar ile Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki arasında yapılan görüşmede iki ülke proje üzerinde çalışmalara başlanması konusunda mutabık kalınmıştı.

Ocak 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, televizyon programında yaptığı açıklamada, Moskova'nın TAPI Projesi ile ilgilendiğini söylemişti.

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