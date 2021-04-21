İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2021 Çarşamba / 9 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1938
  • EURO
    9,881
  • ALTIN
    472.422
  • BIST100
    1330.48
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan: İstanbul Konferansı, Afgan barışı için fırsat
Dünya

Pakistan: İstanbul Konferansı, Afgan barışı için fırsat

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Afgan barışı ile ilgili İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konferansın Afganistan'da siyasi uzlaşıya ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:04
ABONE OL

Çavdri, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek konferansın ertelenmesi ile ilgili olarak, Pakistan'ın Türkiye'nin Afganistan'da istikrar ve barış için gösterdiği çabalara büyük değer verdiğini belirtti.

Türkiye'deki toplantının tarihi netleştikten sonra Afgan liderlerin toplantısının Afganların müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşıya ilerlemeleri için önemli bir fırsat sunduğuna inandıklarını belirten Çavdri, "Afgan tarafların kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı siyasi uzlaşı üzerinde çözüm bulma fırsatını kaçırmayacaklarını umuyoruz." dedi.

Dün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.