İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2021 Pazartesi / 24 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,7106
  • EURO
    14,3406
  • ALTIN
    731.034
  • BIST100
    1809.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan ''Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı'' iddiasıyla karıştı
Dünya

Pakistan ''Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı'' iddiasıyla karıştı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddia edilen bir kişinin kendilerine teslim edilmemesine öfkelenen grup, polis merkezini yaktı.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:08
ABONE OL

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva Adalet Bakanı Fazal Şakur Han, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı öne sürülen bir kişinin gözaltına alınarak Çarsadda bölgesindeki polis merkezine götürüldüğünü söyledi.

Polis merkezinin dışında toplanan 4-5 bin kişilik grup, dine saygısızlık yaptığı belirtilen kişinin kendilerine teslim edilmesini isterken, polis bu talebi reddetti.

Bunun üzerine grup, emniyet merkezini ateşe verdi ve çok sayıda polis aracını da tahrip etti.

Çıkan olaylarda ölen veya yaralanan olmazken bölgedeki gerilim sürüyor.

Yetkililer, dine saygısızlık yaptığı belirtilen kişinin farklı bir yere nakledildiğini açıkladı.

Söz konusu kişinin zihinsel engelli olduğu ve konuşamadığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.