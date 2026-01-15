İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Pakistan: Operasyonda 13 militan öldürüldü

Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda 13 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

15 Ocak 2026 Perşembe 19:42
Pakistan: Operasyonda 13 militan öldürüldü
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), eyaletin Kurram ve Bannu bölgelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı yürüttüğü operasyonlarda, Hindistan destekli olduğu belirtilen 13 militanın öldürüldüğü ifade edildi.

-⁠ ⁠PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

