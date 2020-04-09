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Dünya

Pakistan ordusu geçit vermiyor! 'Toprağımıza 600 metre girdi, vurduk'

Pakistan Ordusu topraklarını 600 metre ihlal eden Hindistan dronunu düşürdü.

star.com.tr09 Nisan 2020 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:09
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Yapılan açıklamaya göre, Hindistan'a ait bir drone Kontrol Hattı boyunca gözetleme yapmak için Pakistan topraklarına 600 metre girdi.

Pakistan ordusunun medya ofisinin yaptığı açıklamada, "Bu kışkırtıcı eylemde, Hint dronu gözetim yaparken Pakistan topraklarına 600 metre izinsiz girdi." ifadelerine yer verildi.

Olay, Hint makamlarının Pakistan tarafından büyük bir sızma iddiasından günler sonra gerçekleşti. 

Bu haftanın başlarında, Kontrol Hattı yakınındaki bir çatışmada beş Hindistan Ordusu özel kuvvetleri askeri, Pakistan ordusu tarafından öldürüldü.

star.com.tr

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